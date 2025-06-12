Парламент Черногории одобрил участие страны в миссии Европейского союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). За соответствующее решение проголосовали 49 депутатов, трое воздержались.

Как сообщил ранее министр обороны Драган Крапович, в рамках миссии черногорские военнослужащие будут участвовать в подготовке украинских военных по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также в оперативной подготовке. По его словам, 24 страны ЕС уже предоставили инструкторов и личный состав для реализации программы.

Миссия EUMAM Ukraine стартовала в октябре 2022 года. В ее рамках военнослужащие ВСУ регулярно проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС, основные тренировочные базы расположены в ФРГ и Польше. В конце ноября 2023 года ЕС выделил почти €200 млн на подготовку украинских военных. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад стал участником конфликта на Украине.