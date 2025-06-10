Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в эфире своего YouTube, что ситуация на Украине приближается к той развязке, которая была предсказана, - краху Украины.

"Мы приближаемся к той развязке, которую многие предсказывали", - сказал Дизен.

Он обратил внимание, что линия фронта трещит, а в ВСУ растет число жертв и дезертиров.

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Профессор добавил, что по его мнению, крах Украины произойдет в течение нескольких месяцев.