ФРГ уязвима перед российскими ракетами, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

"Вся республика находится в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что страны Североатлантического альянса задумываются об опасности для западного военно-политического блока из-за якобы возможности нападения России.

В МИД России заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя намерение альянса увеличить оборонные расходы, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от России.

9 июня официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя намерение западного военно-политического блока НАТО увеличить расходы на оборону, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от Российской Федерации.