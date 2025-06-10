В Киргизии высказались о статусе русского языка

Статус русского языка закреплен в конституции Киргизии в качестве официального.

© Lenta.ru

Такое заявление сделала депутат Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Гуля Кожокулова, передает ТАСС.

«То, что не потеряет статус официального, это точно, потому что он закреплен в конституции. По поводу работы над новой редакцией [закона] об официальном языке я тоже не слышала. Там нет ни одной нормы, которая бы противоречила конституции», — высказалась парламентарий.

В Конституции Кыргызской Республики закреплено, что государственным языком является кыргызский, а русский язык имеет статус официального. Кожокулова отметила, что роль русского языка неизменна и прописана в конституционном законе о государственном языке.

В мае блогера из Киргизии задержали за требование к гражданам использовать только государственный язык. Представители правоохранительных органов увидели в его действиях признаки пропаганды межнациональной розни.