В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка

В городе Баллимина в Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки, поводом для которых послужило изнасилование девочки-подростка. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Несколько домов были сожжены во время антимиграционного протеста в Баллимине после того, как два подростка румынского происхождения предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования местной девочки», — пишет издание.

Как утверждается, изначально мирная акция протеста, участники которой вышли с плакатами в защиту своих детей и их неприкосновенности, быстро переросла в беспорядки с возведением баррикад. По сообщениям местных жителей, протестующие бросали в прибывших полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.