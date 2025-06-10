Ситуация накаляется: Лос-Анджелес и прогнозы о гражданской войне в США

Беспорядки в Лос-Анджелесе могут оказаться предвестниками гражданской войны в США, пишет «Царьград». По версии издания, всю страну может охватить волна насилия, если в Лос-Анджелесе погибнут люди.

На прошедших выходных в Лос-Анджелесе начались беспорядки после митингов против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. В рамках политики Трампа по «защите границ» Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) было приказано найти, задержать и депортировать как можно больше нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. После рейдов ICE в городе начались протесты.

Позже Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал это решение. Он подчеркнул, что этот шаг носит «преднамеренно подстрекательский характер и лишь усилит напряженность».

Силовики использовали против толп светошумовые гранаты. В полицию летели бутылки и другие предметы, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В городе были зафиксированы случаи мародерства и вандализма. Полиция сообщила о 42 арестах по различным обвинениям - от нападения на офицера полиции и покушения на убийство до грабежей.

«В Лос-Анджелесе начался настоящий майдан. <…> Те же методы, те же фото, те же организаторы. Только на сей раз против Трампа. Нельзя исключить, что это начало гражданской войны в США», - так события в Лос-Анджелесе прокомментировал философ Александр Дугин.

Он обратил внимание, что в администрации Трампа беспорядки назвали «восстанием». «Царьград» сравнил эти события с протестами движения Black Lives Matter. По версии издания, именно те протесты помешали Трампу выиграть президентские выборы второй раз подряд.