Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

Переговоры о территориях с Россией может вести только президент Украины. Об этом заявил глава республики Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Вести диалог о территориях — это дело мое и Путина (...). Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — подчеркнул он.

Политик отметил, что украинская делегация на переговорах не уполномочена вести диалог о территориальных вопросах. По словам политика, в их компетенции входят гуманитарная сфера и вопрос о прекращении огня.