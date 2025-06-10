Назван вероятный организатор беспорядков в Лос-Анджелесе

Организатором беспорядков в Лос-Анджелесе могли быть леворадикальные группировки антифа.

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На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, политический аналитик Павел Дубравский.

«Почерк очень похож на антифу: кто-то из толпы нападает на полицейского и скрывается обратно в толпе. Полиция пытается вытащить его — и это провоцирует агрессию остальных», — заметил он.

Вместе с тем, по мнению политолога, нельзя исключать, что организовать погромы могли и другие структуры. Например, группировка Union del Barrio, работающая на территории Мексики и США. Ее называют «мексиканским аналогом» Black Lives Matter: она борется за права латиноамериканцев, но тоже радикальными методами.

Ранее сообщалось, что протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы. Демонстранты начали громить магазины и разрисовывать памятники на улицах города.