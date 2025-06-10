Бывший советник Офиса Зеленского Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) сделал резкое заявление о современной Украине и украинцах. По его словам, политика расчеловечивания всего за три года превратила цветущую страну в "мешок с дерьмом".

"Украина – прекрасная страна, замечательные люди еще были три года назад", - сказал экс-советник в эфире YouТube-канала журналиста Александра Шелеста** (признан в России иностранным агентом).

По его словам, все изменилось где-то со второй половины мая 2022 года, когда власти сделали ставку "на расчеловечивание и на ненависть вместо любви".

"Страну за три с половиной года превратили в дерьмо, в мешок с дерьмом", - образно высказался Арестович*.

Он добавил, что многие украинцы из-за этого стали "абсолютно подлыми, аморальными, фальшивыми и сгнившими изнутри". Экс-советник считает, что основным занятием украинцев сейчас стало обгадить друг друга. И ничем другим никто уже не занимается.

"Это страшная трагедия", – резюмировал Арестович*.

*Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

**Лицо, внесенное в России в реестр иностранных агентов.