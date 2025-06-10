Подоляка рассказал, почему Зеленского еще не убили
Военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что Владимира Зеленского до сих пор не ликвидировали, так как он совершает много выгодных для России ошибок. Об этом сообщает NEWS.ru.
Подоляка высказался о Зеленском во время «Форума будущего 2025». Он отметил, что на смену Зеленскому мог бы прийти один из украинских радикалов-националистов. По мнению Подоляки, такой «цирк» России не нужен.
«Зеленского могли убить раз 20 точно. Но зачем?» - подчеркнул военкор.
Он добавил, что к власти на Украине мог бы прийти человек, при котором Киев будет совершать меньше ошибок. Новый режим мог бы оказаться сильнее, считает Подоляка.
«Именно поэтому мы его [Зеленского - прим.ред.] не будем никогда бить. Скорее всего, его грохнут свои же британцы», - заключил Подоляка.
Ранее бывший офицер американской армии Скотт Беннетт заявил, что США попытаются убить Владимира Зеленского. По мнению Беннетта, спасти Зеленского от ликвидации может только суд. Бывший военный заявил, что в результате судебного процесса Зеленского должны отправить «в маленькую камеру где-то в Сибири».
Зеленский рассказал о попытках покушения на него
До этого британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые давал Зеленский, включая получение контроля над Крымом.