Военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что Владимира Зеленского до сих пор не ликвидировали, так как он совершает много выгодных для России ошибок. Об этом сообщает NEWS.ru.

Подоляка высказался о Зеленском во время «Форума будущего 2025». Он отметил, что на смену Зеленскому мог бы прийти один из украинских радикалов-националистов. По мнению Подоляки, такой «цирк» России не нужен.

«Зеленского могли убить раз 20 точно. Но зачем?» - подчеркнул военкор.

Он добавил, что к власти на Украине мог бы прийти человек, при котором Киев будет совершать меньше ошибок. Новый режим мог бы оказаться сильнее, считает Подоляка.

«Именно поэтому мы его [Зеленского - прим.ред.] не будем никогда бить. Скорее всего, его грохнут свои же британцы», - заключил Подоляка.

Ранее бывший офицер американской армии Скотт Беннетт заявил, что США попытаются убить Владимира Зеленского. По мнению Беннетта, спасти Зеленского от ликвидации может только суд. Бывший военный заявил, что в результате судебного процесса Зеленского должны отправить «в маленькую камеру где-то в Сибири».

Зеленский рассказал о попытках покушения на него

До этого британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые давал Зеленский, включая получение контроля над Крымом.