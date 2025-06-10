В Белоруссии высказались о неготовности Украины к миру

Украина не настроена на мир. Соответствующее заявление сделал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

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Рыженков указал на отсутствие «ощущения искренности» в достижении мира со стороны Киева. Он утверждает, что украинской стороне такой исход невыгоден.

«Дивиденды, экономические дивиденды, у кого-то финансовое благополучие зашкаливающими нулями от этого зависит», — подчеркнул глава белорусского МИД.

Он охарактеризовал действия бывшей советской республики в ходе переговоров как тактику. По словам чиновника, Киев таким образом проверяет, насколько Москва готова к мирному урегулированию, резюмировал Рыженков.

Ранее Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии, назвала итоги первого этапа переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле «тактической победой России». Она также выразила готовность своей страны выступить в роли посредника в процессе урегулирования конфликта.