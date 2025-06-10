В губернаторе Калифорнии Ньюсоме увидели нового кандидата на пост президента США
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, выступивший против Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации с протестами в штате, стал главным политическим оппонентом действующего президента США. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Борис Межуев.
Ранее Ньюсом подверг Трампа критике за решение направить военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес. Он заявил, что такое действие недопустимо и сравнил поведение главы государства с диктатурой, передавал ТАСС. Кроме того, он подал иск против президента США, Пентагона и министра обороны страны Пита Хегсета, обвинив их в незаконном развертывании войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе во время протестов.
На фоне протестов мы уже получили фигуру, которая откровенно противостоит Трампу в США. Это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Можно говорить о том, что он уже начал свою избирательную кампанию и избирательную кампанию Демократической партии. В США сейчас идут разговоры об объявлении независимости Калифорнии, об организации в этом штате военных отрядов для оказания противодействия Национальной гвардии, но, полагаю, в этом Ньюсом не заинтересован. Это уже крайность. Однако его политическая кампания уже началась. До сих пор в Демократической партии США не было ни одной фигуры, которая могла бы сконцентрировать на себе внимание противостоящей Трампу коалиции. Теперь же эта фигура точно обозначилась.Борис МежуевПолитолог, кандидат философских наук
Если протесты в Калифорнии затянутся, то это негативно отразится на политических амбициях Ньюсома, подчеркнул эксперт.
«Ранее американские обыватели в значительной степени поддержали Трампа именно из-за того, что выступления мигрантов им уже набили оскомину. Но если действия властей Калифорнии ограничатся неприятием введения в штат Национальной гвардии и протестами против максимального использования силы, то у Ньюсома будут определенные перспективы. Эту позицию калифорнийских властей уже поддерживает либеральная пресса США, и это неприятный факт для Трампа. Подразумевается, что он приносит с собой неприятные последствия. Сейчас Америка расколота, и тут все решится на избирательных участках в ходе парламентских выборов 2026 году и президентских выборов в 2028 году. Однако политическая ситуация в США такова, что начинать избирательную кампанию часто надо с каких-то шумных событий. Именно так и стартовала кампания Ньюсома», - отметил специалист, выразив мнение, что массовые протесты в Калифорнии схлынут в ближайшее время и не прикинутся на другие штаты.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли ранее назвала «жалкой» попытку губернатора Калифорнии засудить Трампа.