Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, выступивший против Дональда Трампа по вопросу урегулирования ситуации с протестами в штате, стал главным политическим оппонентом действующего президента США. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Борис Межуев.

Ранее Ньюсом подверг Трампа критике за решение направить военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес. Он заявил, что такое действие недопустимо и сравнил поведение главы государства с диктатурой, передавал ТАСС. Кроме того, он подал иск против президента США, Пентагона и министра обороны страны Пита Хегсета, обвинив их в незаконном развертывании войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе во время протестов.

На фоне протестов мы уже получили фигуру, которая откровенно противостоит Трампу в США. Это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Можно говорить о том, что он уже начал свою избирательную кампанию и избирательную кампанию Демократической партии. В США сейчас идут разговоры об объявлении независимости Калифорнии, об организации в этом штате военных отрядов для оказания противодействия Национальной гвардии, но, полагаю, в этом Ньюсом не заинтересован. Это уже крайность. Однако его политическая кампания уже началась. До сих пор в Демократической партии США не было ни одной фигуры, которая могла бы сконцентрировать на себе внимание противостоящей Трампу коалиции. Теперь же эта фигура точно обозначилась. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Если протесты в Калифорнии затянутся, то это негативно отразится на политических амбициях Ньюсома, подчеркнул эксперт.

«Ранее американские обыватели в значительной степени поддержали Трампа именно из-за того, что выступления мигрантов им уже набили оскомину. Но если действия властей Калифорнии ограничатся неприятием введения в штат Национальной гвардии и протестами против максимального использования силы, то у Ньюсома будут определенные перспективы. Эту позицию калифорнийских властей уже поддерживает либеральная пресса США, и это неприятный факт для Трампа. Подразумевается, что он приносит с собой неприятные последствия. Сейчас Америка расколота, и тут все решится на избирательных участках в ходе парламентских выборов 2026 году и президентских выборов в 2028 году. Однако политическая ситуация в США такова, что начинать избирательную кампанию часто надо с каких-то шумных событий. Именно так и стартовала кампания Ньюсома», - отметил специалист, выразив мнение, что массовые протесты в Калифорнии схлынут в ближайшее время и не прикинутся на другие штаты.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли ранее назвала «жалкой» попытку губернатора Калифорнии засудить Трампа.