Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может мобилизовать 27 тысяч человек в ряды ВСУ за месяц. Его слова приводит венгерское издание Valasz online.

«Мобилизация – это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц», — сказал Зеленский.

По его утверждению, Россия может мобилизовать до 50 тысяч человек для участия в конфликте на Украине.

В Раде высказались о мобилизации на Украине после перемирия

Президент Украины также напомнил, что на территории республики нет мобилизации молодых людей до 24 лет, поскольку им предлагают контракт. Политик выступил против введения мобилизации с 18 лет, как это предлагают представители Запада.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.