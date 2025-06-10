«Украинцы устают»: Зеленский сравнил возможности России и Украины

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут набирать только 27 тысяч человек в месяц, тогда как российская армия - до 50 тысяч человек. В интервью венгерскому изданию Valasz online Зеленский рассказал, что мобилизация остается проблемой для Украины.

Весной 2024 года Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

Reuters сообщало со ссылкой на источник в Белом доме, что при экс-президенте Джо Байдене США призывали Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. В 2025 году Минобороны Украины представило спецконтракт для украинцев 18-24 лет. В рамках этого контракта молодым людям предлагается служба в пехоте с выплатой миллиона гривен (около 1,9 миллиона рублей).

«Люди устают», - так ответил Зеленский на вопросы о мобилизации.

По словам Зеленского, с помощью спецконтракта власти Украины дали 18-24-летним «возможность показать, что они могут служить, если этого хотят партнеры Украины». Он отметил, что в то же время множество солдат ВСУ не имеют «адекватного оружия».

По его словам, когда дело доходит до вопроса санкций против России, западные партнеры указывают, что новые меры в том числе не были введены из-за того, что Украина не мобилизовала 18-летних. Зеленский отметил, что считает важным не количество людей, а оружие и технологии.

В Раде высказались о мобилизации на Украине после перемирия