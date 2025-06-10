Обзор иноСМИ: Трамп хочет «затеять драку», ВСУ «на последнем издыхании»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Они все могут идти к черту»: офицеры ВСУ критикуют руководство армии

Украинская армия находится на последнем издыхании, а ее генеральный штаб часто отдает бессмысленные, если не опасные, приказы - по мнению всё большего числа украинских офицеров, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Россия тем временем готовит новое летнее продвижение, подчеркивает издание. Süddeutsche Zeitung обратила внимание на резонансный пост командира 1-го батальона 47-й бригады ВСУ.

Украинский офицер рассказал, что получил «идиотский» приказ и подчеркнул, что «бессмысленная гибель людей и страх перед тупыми генералами ведут только к провалам». Он заявил, что руководство ВСУ может только «ругать, расследовать и налагать наказания». Военный подчеркнул, что политические игры не имеют ничего общего с реальными возможностями армии, и написал, что «все они [члены генштаба ВСУ - прим.ред.] могут идти к черту». Как отмечает Süddeutsche Zeitung, озвученные военным обвинения подтверждают другие командиры, солдаты и украинские военные корреспонденты. Сослуживец офицера подчеркнул, что генштаб ВСУ не учитывает потери живой силы, необходимые для удержания той или иной территории. Другой солдат заявил, что с момента атаки на Курскую область украинская армия «жила в долг» - у ВСУ не осталось сил для усиления других направлений.

Павел Дуров впервые дал интервью о своем аресте во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому ведущему Такеру Карлсону и рассказал о своем аресте во Франции. Дуров отметил, что прилетел в Париж в августе 2024 года в туристических целях. По его словам, пока он был задержан, ему не разрешали связаться с родными и близкими и объяснить, что происходит.

Карлсон отметил, что если бы во Франции задержали основателя SpaceX, Tesla и владельца соцсети X Илона Маска, это вызвало бы резонанс по всему миру, но в случае с Дуровым все подумали, что «у него русская фамилия, поэтому так и должно быть». Дуров выразил надежду, что задержание не было связано с его национальностью, в противном случае это было бы «тревожным звоночком». В то же время Дуров заверил Карлсона, что французские власти не требовали от него ключи шифрования Telegram. Он отметил, что технически таких «ключей» и не существует. Основатель Telegram усомнился, что по итогам расследования французские власти отправят его в тюрьму. По его мнению, это было бы «чрезмерным» шагом. Дуров добавил, что в его отношении все еще действуют ограничения на выезд из Франции и ему приходится согласовывать все свои поездки.

«Америка больше не является стабильной страной»

Администрация президента США Дональда Трампа хочет «затеять драку» на улицах Америки, пишет The New York Times. На прошедших выходных, когда акции против иммиграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе переросли в беспорядки, администрация Трампа «отреагировала так, как будто страна находится на грани войны». Как отмечает NYT, насилие во время протестов неприемлемо, но, к счастью, беспорядки можно пресечь силами местных властей. Однако Белый дом было не остановить.

Стивен Миллер, один из ближайших советников Трампа и архитектор новой иммиграционной политики США, прокомментировал протесты и беспорядки одним словом: «Восстание». Трамп мгновенно призвал две тысяч бойцов Национальной гвардии на федеральную службу и заявил об их отправке в Лос-Анджелес. Ни губернатор Калифорнии, ни мэр Лос-Анджелеса не просили об этом вмешательстве. Штат Калифорния обладает огромными ресурсами для борьбы с городскими беспорядками, но Трамп не дал местным властям возможности выполнить свою работу. По версии автора NYT, слишком рано объявлять о конституционном кризисе, но каждый новый день приносит новые доказательства глубоко тревожной тенденции: Америка больше не является стабильной страной.

«У Киева нет денег, зато они есть у его посольства в США»

В 2024 году культурный и дипломатический центр при посольстве Киева в США заработал 14,6 миллиона долларов, рассказал портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Более полумиллиона из этой суммы организация потратила на зарплату своим сотрудникам - их всего двое, причем один из них значится волонтером, утверждают журналисты.

Украинские СМИ подчеркивают, что посольство Киева «постоянно перечисляет миллионы долларов» в фонд жены Владимира Зеленского Елены и в фонд, запущенный по инициативе самого Зеленского. При этом Зеленский «уезжает за границу просить денег», а его фонд не объясняет, как он потратил доллары, подчеркивается в статье. Журналисты отметили, что судьба 14 с лишним миллионов, заработанных центром при посольстве, также неизвестна.

«Русофобия пришла на смену коронавирусу»

Паника по поводу коронавируса стихла 24 февраля 2022 года. Именно тогда пришло время бояться чего-то другого - на этот раз россиян, заявил SwebbTV профессор Пауль Лилльранк. По его мнению, русофобия и ненависть к России не в последнюю очередь являются творением западных СМИ.

Лилльранк отметил, что если украинский кризис закончится, а президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп «о чем-то договорятся», европейские лидеры окажутся в ступоре - им придется думать, «чем, черт побери, теперь можно пугать людей». По мнению Лилльранка, в действительности 90 процентов шведов предпочли бы жить под властью РФ, если бы им предложили другие альтернативы.