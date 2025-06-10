Трамп высказался о возможном примирении с Маском

Если предприниматель Илон Маск решит связаться с президентом США Дональдом Трампом, то между ними может состояться телефонный разговор. Об этом в ходе общения с журналистами заявил американский лидер, передает РБК.

5 июня Трамп и Маск публично обменялись резкими высказываниями. Маск заявил, что без него Трамп не победил бы на выборах в 2024 году, одобрил импичмент Трампу и предрек рецессию в 2025 году. Трамп обвинил Маска в невыполнении обязанностей в DOGE и сошел с ума, пригрозив расторгнуть контракты с его компаниями, включая SpaceX.

Журналисты поинтересовались у Трампа о возможности примирительного звонка Маску. Президент заявил, что он об этом не думал.

«Я бы подумал, что это он хочет поговорить со мной. А может быть, он уже звонил. Вам лучше спросить его, не звонил ли он уже. Но я бы не имел ничего против этого», - подчеркнул Трамп.

Президент США также отметил, что на месте Маска искал бы возможность для беседы. Однако он уклонился от ответа, когда его спросили, взял бы он трубку, если бы ему позвонил бывший соратник.

Стала известна причина ссоры Трампа и Маска

Ранее издание ABC News сообщило, что президент США Дональд Трамп «не особенно» заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском в ближайшее время.