Американское издание Foreign Policy констатировало, что нападение с помощью спрятанных в фуры дронов на российские аэродромы, которое устроили спецслужбы Украины, никоим образом не повлияло на способность ВС РФ вести наступление.

Кроме этого в статье выражается мнение, что подобная атака не была актуальной. Автор пишет, что Россия продолжает СВО уже три года, а у Киева и его сторонников так и не появилось убедительного плана действий.

На Западе раскрыли реальную причину ударов Киева по российским аэродромам

Напомним, что ВС РФ с шестого июня наносят удары возмездия по различным регионам Украины, в том числе по Киеву. Минобороны России сообщало, что среди целей есть военные аэродромы, конструкторские бюро, цеха по производству БПЛА, вооружений и боеприпасов, склады, центры подготовки личного состава.