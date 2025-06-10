Депутат бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому журналу Stern призвал усилить обороноспособность Североатлантического альянса из-за якобы угрозы со стороны Российской Федерации.

"Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку. Поэтому мы должны действовать быстрее", — поделился своей точкой зрения он.

В статье речь идет о том, что в ФРГ в настоящее время остро стоит вопрос о введении дополнительного призыва в немецкие вооруженные силы для ее подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Глава немецкой разведки задумался о «зеленых человечках» в Эстонии

9 июня официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя намерение западного военно-политического блока НАТО увеличить расходы на оборону, заявил, что европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от Российской Федерации.