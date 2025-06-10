Российский журналист пострадал во время протестов в Калифорнии

Российский журналист, работающий в Лос-Анджелесе, пострадал от слезоточивого газа, примененного местной полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Ситуация в городе обострилась после того, как протестующие, разогнанные ранее полицией, вновь собрались и начали громить все вокруг, забрасывая полицейских бутылками и фейерверками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Журналист агентства оказался в эпицентре событий, газ попал ему в глаза. Это вызвало сильное жжение, слезотечение и затрудненное дыхание. В течение нескольких минут он не мог открыть глаза и испытывал проблемы с ориентацией.

В настоящее время корреспондент находится в безопасности, медицинская помощь ему не требуется.