Болезнь короля Карла III оказалась неизлечима

Приближенные британского короля Карла III считают, что он не сможет вылечиться от рака. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

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Согласно распространенному в придворной среде мнению, болезнь монарха оказалась неизлечима. При этом все уверены, что она не станет причиной его смерти.

Из этого, как отмечает Daily Telegraph, может следовать, что Карл так и не поживет в Букингемском дворце. Его уже несколько лет ремонтируют и закончат лишь через три года.

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Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.