Израиль депортирует задержанную Грету Тунберг во Францию

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вылетает во Францию из Израиля. Она уже находится на борту самолета, приводит ТАСС заявление МИД еврейского государства.

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Тунберг была задержана 9 июня вместе с другими пропалестинскими активистами на яхте Madleen, направлявшейся к берегам сектора Газа. Они утверждали, что везли гуманитарную помощь палестинцам.

Израиль завлял, что не допустит Тунберг и ее сторонников к израильским берегам и не разрешит прорвать морскую блокаду Израиля. Власти заявили, что задержанные будут депортированы.