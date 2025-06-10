Оставить разногласия: создатель платформы «За Молдову» обратился к оппозиционерам страны

Виктор Гайчук, основатель платформы «За Молдову» и бывший министр обороны Республики Молдова, в беседе с РИА Новости обратился к представителям оппозиции с призывом оставить разногласия и объединиться в преддверии парламентских выборов.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Организация «За Молдову» ранее предложила сформировать единый блок оппозиционных сил для участия в выборах в парламент. Как считают авторы инициативы, объединение оппозиционных сил необходимо для эффективного противостояния текущему правительству. Эту идею поддержали Социалистическая партия, «Сердце Молдовы», Коммунистическая партия и «Будущее Молдовы».

Гайчук подчеркнул, что «главная мысль заключалась в том, чтобы побудить политических деятелей, председателей партий, общественные группы, простых людей всем вместе объединиться вокруг одной идеи – «За Молдову!».

Ранее партия «Сердце Молдовы» выступила против планов по введению ограничений в интернете. В сообщении говорится, что «под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, власть готовит механизм тотального контроля над онлайн-пространством — последним убежищем свободного слова в Молдове».