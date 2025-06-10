ООН: мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости

Общемировые темпы рождаемости упали до беспрецедентного уровня, миллионы жителей планеты не могут завести детей из-за экономических и социальных проблем. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Специалисты организации провели исследование о планах по рождению детей среди 14 тыс. человек в 14 странах, на долю которых приходится треть населения мира, в их числе США, Индия, Бразилия, ЮАР, Индонезия, Мексика, Германия и ряд других государств. Исследование охватило людей с низким, средним и высоким уровнями доходов. В опросе приняли участие как представители молодежи, так и люди нерепродуктивного возраста. Каждый пятый респондент сообщил, что не может иметь желаемое количество детей. Опрошенные назвали финансовые трудности и высокую стоимость жизни как главную причину отказа от деторождения или многодетности. Среди других причин - трудности в совмещении ухода за детьми и трудоустройства для женщин, неэффективная демографическая политика, проблемы со здоровьем и политическая нестабильность.

"Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости <…>. Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис", - сказала исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, комментируя итоги исследования. Ее слова приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

В последнем докладе ООН о перспективах роста населения в мире сообщалось, что в течение следующих 90 лет население Земли увеличится на 3,1 млрд человек, после чего последует постепенное сокращение. В документе указывалось, что прирост населения в мире будет связан с высокой рождаемостью в странах Африки, Азии, Океании и Латинской Америки. Противоположная тенденция наблюдается в странах Европы и Японии, где ожидается уменьшение населения к 2050 году.