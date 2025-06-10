Жена Макрона рассмешила публику

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит снова привлекла к себе внимание общественности во время визита в Монако. Ее высмеяли за то, что она оделась неподобающим образом, выбрав вместо туфель кроссовки.

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«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?» – написал в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Брижит выбрала неуместную обувь во время государственного визита в Монако. Он отметил, что кроссовки, которые надела первая леди, для этого случая мало подходят.

Раскрыт диалог Макрона с женой после скандальной пощечины

Напомним, супруги Макроны попали на первые полосы французских СМИ после скандала во Вьетнаме. Тогда Макрон получил пощечину от супруги Брижит.