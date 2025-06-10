Жесткие высказывания в адрес годовщины Волынской резни свидетельствуют о том, что Украина опасается потерять поддержку западных стран. Об этом сообщает польская газета Myśl Polska.

Согласно тексту материала, украинцы «боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими "герои", что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру».

Как указали в статье, украинцы хорошо осознают, что в Европе эти доказательства могут нанести ущерб Киеву, когда он пытается заручиться политической и финансовой поддержкой. Автор подчеркнул, что историческая политика является еще одной сферой, в которой украинцы хотят занять «хорошее место» в европейском сообществе.

В Европе заявили о способности поддерживать Украину без США

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Украины выразило неодобрение в адрес польских властей из-за того, что они учредили в своей стране день памяти жертв украинских националистов.

В 2017 году Украина ввела временный запрет на проведение поисковых и эксгумационных работ на месте событий, связанных с Волынской резней. Это стало ответом на снос памятника воинам Украинской повстанческой армии (УПА)* в польском городе Грушовичи.

* запрещенная в РФ экстремистская организация