Грабежи и поджоги: что происходит в Лос-Анджелесе?

Некоторые жители Лос-Анджелеса воспользовались протестами и беспорядками в городе, начав грабить магазины, громить витрины и уничтожать общественную инфраструктуру. Об этом сообщает CBS News.

Снятые в городе видео демонстрируют опрокинутые пешеходные знаки и унесенные из Гранд-парка металлические скамейки и стулья. На одной из улиц Лос-Анджелеса был совершен поджог пяти автомобилей сервиса беспилотных такси Waymo. CBS News отмечает, что участники беспорядков намеренно вызвали машины в этот район, а затем подожгли их.

Три магазина на местном Бродвее между 3-й и 7-й улицами были повреждены мародерами (два магазина спортивной обуви и витрина магазина T-Mobile). В бутиках Jordan Studio 23 и Adidas мародеры разбили стекла входных дверей, магазины были ограблены.

Участники беспорядков подожгли несколько мусорных контейнеров и баков. Десятки зданий были разрисованы граффити, включая штаб-квартиру полиции Лос-Анджелеса, здание суда США и старое здание газеты Los Angeles Times. В штаб-квартире полиции были разбиты несколько окон.

В результате беспорядков в городе было арестовано 42 человека. Арестованным предъявлены обвинения в различных преступлениях: от нападения на офицера полиции и покушения на убийство до грабежей.

В воскресенье, 8 июня, акции против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе переросли в беспорядки. В рамках политики Трампа по «защите границ» Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) было приказано найти, задержать и депортировать как можно больше нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. После рейдов ICE в городе начались протесты.

Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал это решение. Он подчеркнул, что этот шаг носит «преднамеренно подстрекательский характер и только усилит напряженность».

Проходящая через центр города автомагистраль 101 была перекрыта большую часть дня 8 июня из-за столкновений полиции и протестующих. Силовики использовали против толп светошумовые гранаты. В полицию летели бутылки и другие предметы, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули.