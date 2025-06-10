МИД Украины выставил условие визита Зеленского на саммит НАТО

Чтобы «сделать возможным» участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО, должны быть приняты конкретные решения по поддержке Киева. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

Сибига заявил, что ни у одной третьей страны, в том числе России, нет права вето по членству Украины в НАТО. Он также добавил, что безопасность Украины и евроатлантическая безопасность неделимы, и Киев здесь не просящая сторона.

«Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии, должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые уже сейчас усиливают нашу оборонную способность. Исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их напрямую до наших партнеров», — заявил Сибига.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге. Зеленский отметил, что руководитель министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига будет общаться со своими коллегами насчет инфраструктуры и того, какие могут быть результаты саммита в Гааге.