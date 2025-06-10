Генсек НАТО призвал Британию повышать расходы на оборону или «учить русский»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал правительству Британии увеличивать расходы на оборону, в противном случае в Соединенном Королевстве «лучше учить русский язык». Его слова приводит The Telegraph.

«Если вы не пойдете на 5% [трат от ВВП], включая 3,5% на оборонные расходы, у вас все еще сможет остаться финансирование Национальной службы здравоохранения, пенсионной системы, но тогда вам лучше учить русский язык. Таковы последствия», — заявил Рютте.

До этого Рютте предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Также он предложил тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Расходы НАТО на оборону выросли на 30% за десять лет

Кроме того, по его словам, министры обороны стран НАТО утвердили «амбициозные планы» по усилению противоракетной обороны (ПВО), беспилотных летательных аппаратов, а также сухопутных войск.