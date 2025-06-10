В Киеве более 10 часов не могут потушить горящие склады

В Киеве более 10 часов пожарные не могут потушить пожар в складских помещениях. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

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На опубликованных изданием кадрах видно, что к тушению привлечены вертолеты, которые сбрасывают воду и песок на огонь. Издание также сообщает, что из-за пожара Киев 10 часов в дыму.

Ранее появились кадры пожаров в Киеве после ночной атаки дронов. Сообщалось, что еще около 40 дронов готовы атаковать Киевскую область.

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Прошлой ночью Вооруженные силы России также атаковали объекты инфраструктуры в Киеве. Повреждения были нанесены газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы.