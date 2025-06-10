Пока вы спали: политическое убежище для Маска и совет Трампа Грете Тунберг

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Рютте напугал страны НАТО предложением выучить русский язык

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте утверждает, что если страны НАТО не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им придется выучить русский язык. Такое заявление он сделал во время конференции в Лондоне, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph.

"Если вы не повысите (расходы на милитаризацию - ред.) до 5 процентов, включая 3,5 процента на оборонные расходы, то у вас останется система здравоохранения ... пенсионная система, но (тогда - ред.) вам лучше выучить русский. Таковы последствия", - сказал Рютте.

Отмечается, что генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая.

Трамп странно высказался о роли СССР во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что США одержали победу во Второй мировой войне, а Советский Союз им "помог" в этом. Он также напомнил какие потери понес СССР в годы войны, сообщает РИА Новости.

"Мы те, кто выиграл эту войну. Россия нам помогла", — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Президент США вновь повторил утверждение, что потери СССР в годы войны составили 51 миллион человек, и добавил, что "об этом нельзя забывать".

В Госдуме предложили предоставить Маску политическое убежище

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России. По его мнению, такие мигранты нужны в России, пишет РИА Новости.

"Бывший советник американского президента (Стивен Бэннон - ред.) назвал Илона Маска "нелегальным мигрантом" и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство", - сказал Даванков.

Вице-спикер Госдумы добавил, что конфликт между Маском и президентом США Дональдом Трампом дошёл до прямых угроз главе SpaceX. По его словам, это является поводом пригласить американского предпринимателя работать в Россию.

Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в XXI веке Соединенные Штаты могут стать "разъединенными". Такие мнение он высказал, комментируя беспорядки в Калифорнии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал сеатора.

"В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами. В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность только нарастает. В 21-м веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными", - написал Пушков.

Трамп дал совет Грете Тунберг

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг "странной и злой". Он также посоветовал ей пройти курсы управления гневом, пишет РИА Новости.

"(Тунберг - ред.) странный человек. Она молодая, злая. Я не знаю, настоящая ли это злость, в это трудно поверить, на самом деле. Но я видел, что произошло. Она, безусловно, другая. Я думаю, ей нужно пойти на курсы управления гневом. Это моя главная рекомендация для нее", - прокомментировал Трамп вопрос журналистов о том, есть ли у него послание для Тунберг.

При этом лидер США не стал давать оценку действиям властей Израиля, которые, как утверждает активистка, захватили ее в плен.