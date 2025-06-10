Массовые протесты охватили крупные американские города

В понедельник крупные акции протеста в поддержку бунтовщиков в Лос-Анджелесе прошли по меньшей мере в девяти других городах США.

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В Сан-Франциско прошел марш по Мишн-стрит. Скандирование "Сдвинь ICE (Таможенная и пограничная служба США - ред), убирайся из залива! Уходите из залива!" было слышно, и многие протестующие носили палестинские куфии, сообщает портал Mission Local. Тем временем в Техасе сотни протестующих прошли маршем от здания местного Капитолия в Остине до центра обработки льда в здании JJ Pickle. На видео видно, как протестующие скандируют "Нет больше ICE" и держат плакаты с надписью "Ни один человек не является незаконным". Местный репортер Кэндис Бернд написала в социальной сети Bluesky, что протестующие захватили федеральное здание и, по меньшей мере, два человека были арестованы на марше.

Демонстрации в Лос-Анджелесе продолжаются. Правоохранительные органы вытеснили пару сотен протестующих на восток через Маленький Токио с наступление темноты. Офицеры, которые, по-видимому, были из полицейского управления Лос-Анджелеса, использовали светошумовые гранаты и стреляли снарядами в толпу, когда они оттесняли протестующих через многолюдную, популярную коммерческую зону, где прохожие и работники ресторанов бросились уходить с их пути. Некоторые протестующие запускали фейерверки и бросали бутылки с водой в полицейских, выкрикивая "Позор!" или скандируя: "ICE вон из Лос-Анджелеса". Ранее вечером национальные гвардейцы оттеснили протестующих от федерального центра содержания под стражей в центре города.

Полиция Лос-Анджелесе применила светошумовые гранаты против протестующих

Разъяренный президент США Дональд Трамп санкционировал развертывание дополнительных 2000 членов Национальной гвардии, сообщает Associated Press. Согласно последнему приказу, общая численность военнослужащих Национальной гвардии, привлеченных для разгона акций протеста, превысила 4100 человек. Трамп опубликовал в социальных сетях предупреждение для тех, кто выходит на демонстрации в Лос-Анджелесе против его иммиграционных репрессий и противостояния полиции и членам Национальной гвардии.

"Если они плюнут, мы ударим, и я обещаю вам, что они будут поражены сильнее, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!" - написал он в своей социальной сети.

Между тем генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила во время интервью телеканалу Fox News в понедельник вечером, что министерство юстиции будет использовать обвинение в гражданских беспорядках для преследования людей, которые нападают на правоохранительные органы, а также будет выдвигать федеральные обвинения против лиц, которые грабят предприятия.

"Если Калифорния не защитит свои правоохранительные органы, мы защитим полицию Лос-Анджелеса и офис шерифа", - сказала Бонди в программе "Hannity".

По ее словам, власти установили личность подозреваемого, разыскиваемого за то, что он бросал осколки шлакоблоков в автомобили правоохранительных органов, ранив офицера. ФБР предлагало вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, что привело к установлению личности подозреваемого и его аресту. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что протесты в Лос-Анджелесе "полностью" организованы людьми, которым платят за подстрекательство к насилию, не предоставив никаких доказательств. Она также назвала Карен Басс "потерпевшим крушение мэром" и сказала, что Лос-Анджелес не является "городом иммигрантов, это город преступников". Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил на брифинге, что он ожидает "гораздо большего" ареста в связи с эскалацией протестов, поскольку полицейское расследование продолжается. "Мы полностью поддерживаем ваше право на мирный протест, но позвольте мне абсолютно ясно заявить: те, кто решит подстрекать к насилию, заниматься вандализмом или граффити или нападать на полицейских, будут арестованы", - сказал он.

Тем временем Басс сказала на пресс-конференции, что Лос-Анджелес используется в качестве "тестового случая того, что происходит, когда федеральное правительство вмешивается и отбирает власть у штата или у местного правительства. По ее словам, местные правозащитные группы подали уже пять исков в отношении сотрудников Таможенной и пограничной службы США, Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее заявил, что он обратился с официальной просьбой к администрации Трампа отменить "незаконное" развертывание войск национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Ньюсом заявил, что Калифорния подаст в суд на администрацию Трампа за развертывание Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе против федеральных иммиграционных рейдов. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил журналистам, что Трамп "растоптал" суверенитет штата. Трамп угрожает арестовать Ньюсома:

"Я бы сделал это, если бы был Томом. Я думаю, это здорово", - сказал Трамп, имея в виду Тома Хомана, "пограничного царя" администрации, который предупредил, что любой, включая государственных чиновников, будет арестован, если он будет препятствовать федеральному иммиграционному контролю.

"Идите за мной, арестуйте меня. Давай просто покончим с этим, крутой парень", - сказал Ньюсом в ответ.

Предполагаемый фаворит на пост лидера Демократической партии, губернатор Гэвин Ньюсом не скрывает своих политических амбиций и, похоже, наслаждается своим шансом на публичное противостояние с Дональдом Трампом, заключает Guardian.