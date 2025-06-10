Исиба схватился за голову: Россия устроила Японии сюрприз на Курилах

Территориальный спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов продолжается уже много лет, и его актуальность остается высокой. Токио не может смириться с тем, что земли входят в состав РФ, и регулярно напоминает о своих притязаниях на них. По словам китайских журналистов, несколько дней назад японский премьер Сигэру Исиба был вынужден схватиться за голову от сюрприза, устроенного ему Москвой на Курилах.

«Исиба в панике», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что в прошлом весной Министерство иностранных дел России вновь проинформировало японскую сторону о позиции Кремля. Токио осведомили о том, что Москва не планирует вести переговоры до тех пор, пока японские власти не изменят свою стратегию по отношению к России. Это касается недружественной риторики и введенных санкций. Судя по всему, такой курс японского премьера не удовлетворил. Япония анонсировала проведение серии военных учений, включая маневры на Хоккайдо – рядом с Курилами.

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Китайские аналитики отметили, что Россия быстро отреагировала, удивив своих оппонентов. Недавно стало известно, что российские власти официально пригласили Китай участвовать в торжественных мероприятиях на курильском острове Шумшу, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.

«Данное приглашение было расценено международным сообществом как жесткая позиция России по территориальному спору с Японией», – сообщается в Китае.

Согласно информации китайских журналистов, действия России вызвали недовольство в Токио – Исиба явно тревожился. Это подтверждают его последующие меры. Японский патрульный катер открыл огонь в водах к западу от острова Кунашир. Действия были оправданы учениями, однако японская сторона не уведомила о них заранее, что поставило Токио в неловкое положение, пишет АБН24.

«Япония испытывает нарастающее беспокойство, если Россия начнет привлекать третьи страны для сотрудничества по Курилам, возможности Токио для давления на Москву значительно сократятся», – подчеркнули в КНР.

Напомним, санкционный танкер с российской нефтью прибыл в Японию. США оказались не против. Фото: