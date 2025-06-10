Исиба схватился за голову: Россия устроила Японии сюрприз на Курилах

РИА "ФедералПресс"

Территориальный спор между Россией и Японией по поводу Курильских островов продолжается уже много лет, и его актуальность остается высокой. Токио не может смириться с тем, что земли входят в состав РФ, и регулярно напоминает о своих притязаниях на них. По словам китайских журналистов, несколько дней назад японский премьер Сигэру Исиба был вынужден схватиться за голову от сюрприза, устроенного ему Москвой на Курилах.

Исиба схватился за голову: Россия устроила Японии сюрприз на Курилах
© РИА Новости
«Исиба в панике», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что в прошлом весной Министерство иностранных дел России вновь проинформировало японскую сторону о позиции Кремля. Токио осведомили о том, что Москва не планирует вести переговоры до тех пор, пока японские власти не изменят свою стратегию по отношению к России. Это касается недружественной риторики и введенных санкций. Судя по всему, такой курс японского премьера не удовлетворил. Япония анонсировала проведение серии военных учений, включая маневры на Хоккайдо – рядом с Курилами.

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Китайские аналитики отметили, что Россия быстро отреагировала, удивив своих оппонентов. Недавно стало известно, что российские власти официально пригласили Китай участвовать в торжественных мероприятиях на курильском острове Шумшу, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.

«Данное приглашение было расценено международным сообществом как жесткая позиция России по территориальному спору с Японией», – сообщается в Китае.

Согласно информации китайских журналистов, действия России вызвали недовольство в Токио – Исиба явно тревожился. Это подтверждают его последующие меры. Японский патрульный катер открыл огонь в водах к западу от острова Кунашир. Действия были оправданы учениями, однако японская сторона не уведомила о них заранее, что поставило Токио в неловкое положение, пишет АБН24.

«Япония испытывает нарастающее беспокойство, если Россия начнет привлекать третьи страны для сотрудничества по Курилам, возможности Токио для давления на Москву значительно сократятся», – подчеркнули в КНР.

Напомним, санкционный танкер с российской нефтью прибыл в Японию. США оказались не против. Фото: