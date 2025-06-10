В Лос-Анджелесе применили светошумовые гранаты против протестующих

Полиция Лос-Анджелеса применила светошумовые гранаты против участников протестов из-за рейдов против мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

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Один из участников протестов получил ранение ноги, похожее на наносимое резиновой пулей, однако в руках у полицейских журналисты пока не видели огнестрельного оружия.

В ночь на 10 июня участники протестов собрались около правительственного здания в центре города. После того, как полиция начала разгонять людей, они несколько отошли от места сбора, но расходиться не стали. Количество участников акции не уточняется, однако журналисты отмечают, что в городе параллельно идут несколько протестов.

Лос-Анджелес охватили протесты

До этого сообщалось, что 700 морпехов армии США прибудут на протесты в Лос-Анджелес в ближайшие часы. Помимо армии, на подавление протестов были направлены около 2 тыс. сотрудников национальной гвардии.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее Трамп заявил, что без ввода Нацгвардии Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли.