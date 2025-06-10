Павел Дуров признался в отказе от телефона

Сосоздатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал, что не использует мобильный телефон в повседневной жизни из соображений безопасности. Такое признание он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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«У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — заявил предприниматель.

По словам Дурова, если ему необходимо сосредоточиться, он предпочитает пользоваться ноутбуком или iPad.

До этого Дуров заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти.

Карлсон спросил у Дурова о попытках Путина арестовать его

Дуров рассказал, что во Франции уже преследовали мелкие приложения, которые создали специально для преступников без банковских счетов, без аудита, но Telegram — это совершенно другой уровень.

Французские власти, по словам Дурова, заявили, что среди пользователей его мессенджера нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью. А бизнесмен не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Сооснователь Telegram назвал это нелепым.

Ранее Павел Дуров опубликовал ссылку на закрытый чат с названием Social Experiment.