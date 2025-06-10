Роберт Фицо, Лула да Силва и Милорад Додик попали в базу сайта "Миротворец"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", выяснил ТАСС.

По мнению владельцев ресурса, Лула да Силва "отрицает право Украины на сопротивление российской агрессии", Додик якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а Фицо "распространяет нарративы кремлевской пропаганды".

Овечкин попал в базу «Миротворца»

Ранее Фицо, да Силва и Додик посетили Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В РФ по решению суда доступ к сайту заблокирован.

Ранее сообщалось, что в базу внесли данные российского хоккеиста Александра Овечкина.