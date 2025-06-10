В США рассказали, как Трамп может отказаться от решения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп может обвинить РФ и Украину в продолжении конфликта и отказаться от дальнейшего посредничества в его урегулировании. Такое мнение выразил заместитель редактора журнала Foreign Policy Кэмерон Абади в своей аналитической статье.

По словам Абади, Трамп намерен предъявить обеим сторонам обвинения в том, что они не следуют его указаниям, после чего у него появится оправдание для отказа от дальнейших усилий.

При этом он предположил, что США не будут оказывать Украине помощь, сравнимую по масштабам с той, что та получала при президенте Джо Байдене, однако не оставят ее полностью — в частности, Киев по-прежнему будет получать от Вашингтона данные спутниковой разведки. Однако содействие Украине США будут осуществлять в таких формах, которые не будут обременительны для бюджета.

В Белом доме рассказали о настроениях Трампа относительно урегулирования конфликта на Украине

До этого в Германии заявили о провале плана Трампа по Украине. Немецкие аналитики назвали причиной этой неудачи используемым Трампом бизнес-подход к политике.

Ранее боксер Усик предложил Трампу пожить на Украине.