Страны - члены НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, иначе им придется учить русский язык. Такое мнение выразил генсек альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста газеты The Daily Telegraph после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

"Если вы не достигнете 5%, включая 3,5% на оборонные расходы (и 1,5% ВВП на развитие военной промышленности - прим. ТАСС), то вы по-прежнему сможете пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения и пенсионной системой. Но тогда вам лучше изучать русский язык. Таковы последствия", - утверждал он.

Идею о якобы намерении РФ атаковать страны НАТО в последние месяцы постоянно повторяют руководители структур НАТО и Евросоюза. Ни генсек альянса, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объясняют, зачем Москве это делать.

Генсек НАТО признал, что альянс считает Россию главной угрозой

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявлял, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на страны НАТО - чушь, "бред собачий".