Карлсон спросил у Дурова о попытках Путина арестовать его

Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о своем аресте во Франции и о том, если российские власти когда-либо пытались арестовать его.

В беседе с Дуровым журналист задал вопрос, если его когда-то арестовывал российский президент Владимир Путин. На это сооснователь Telegram ответил отрицательно.

«Нет. Ясно. Спрашиваю, просто чтобы поставить в этом вопросе точку. Я тут не защитник Путина. Но вас арестовало французское государство на "свободном" Западе. Вы никогда не усматривали иронии этой ситуации?» — спросил Карлсон.

В ответ Дуров признался, что Франция стала самым неожиданным местом, чтобы оказаться под арестом.

Дуров согласился приехать в Румынию для дачи показаний

Ранее Дуров выразил надежду, что его арест во Франции никак не связан с тем, что по происхождению он русский и является гражданином России. Сооснователь Telegram также отметил, что ему не приходилось сталкиваться с подобными инцидентами в странах, считающихся на Западе авторитарными.