Рютте призвал НАТО готовиться к конфликту с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение о необходимости подготовки альянса к потенциальному конфликту с Россией в течение трёх-пяти лет.

«В настоящий момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение трёх-пяти лет она сможет сделать это», — приводит ТАСС слова Рютте.

По его словам, Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе, несмотря на то, что её экономика составляет лишь 25% от совокупной экономики альянса.

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Он также заявил, что российская экономика уже полностью адаптирована к военному режиму, призвав ускорить милитаризацию европейской экономики.

Ранее Рютте заявил, что настаивает на увеличении возможностей ПВО НАТО на 400%.