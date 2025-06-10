Трамп посоветовал Грете Тунберг пройти курсы по управлению гневом

Шведской экоактивистке Грете Тунберг стоит записаться на курсы с целью научиться контролировать свои эмоции, заявил президент США Дональд Трамп. Трамп назвал Тунберг «странным человеком».

«Она молодая, раздражённая... Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом», — сказал Трамп.

Члены экипажа судна Madleen с Гретой Тунберг на борту были похищены израильской армией 9 июня.

Израиль воспринял попытку судна с Тунберг попасть в Газу как помощь ХАМАС.

Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении

Позднее стало известно, что Тунберг и других людей, пытавшихся попасть в Газу на лодке, депортируют.