Трамп высказался об употреблении наркотиков Маском

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что американский бизнесмен Илон Маск не принимал наркотики. Об этом он высказался в эфире телеканала C-SPAN.

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Глава государства рассказал о конфликте с предпринимателем и выразил надежду, что он не употреблял запрещенных веществ.

Ранее Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ. Глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим».

Названа истинная причина ссоры Трампа и Маска

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы Департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.