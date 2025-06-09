Трамп заявил о «помощи» СССР во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Советский Союз «помог» США одержать победу во Второй мировой войне, передает телеканал C-SPAN.

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Политик отметил, что США единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне.

«Именно мы выиграли войну. Россия помогла [в этом]. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 миллион человек», — высказался глава государства.

По словам Трампа, нельзя забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.

6 мая Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря Соединенным Штатам».