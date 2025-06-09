В Турции выступили с заявлением о здоровье Эрдогана

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает выполнять обязанности главы государства, состояние его здоровья — удовлетворительное, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.

Накануне в турецких СМИ появились публикации о том, что турецкий лидер столкнулся с серьезными проблемами, состояние его здоровья значительно ухудшилось.

В центре заметили, что Эрдоган ведет активную деятельность, встречается с общественными деятелями, политиками. В ходе личных встреч никто никаких признаков болезни у него не обнаружил, добавили в пресс-службе.

«[Официальные лица] знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях», — подчеркнули в центре.

Напомним, что в апреле 2023 года Центр по борьбе с дезинформацией опроверг сообщения СМИ об инфаркте у Эрдогана и ухудшении состояния.

В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что состояние здоровья президента страны хорошее, он перенес только легкую простуду.