В Великобритании призвали «сливать» умерших в канализацию

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В Великобритании предложили на законодательном уровне разрешить утилизировать тела умерших в канализацию. Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, специалисты предлагают легализовать щелочной гидролиз, более известный как «водное погребение». Метод подразумевает растворение тела в специальном растворе, после которого твердые останки (кости и зубы) перерабатываются в порошок — их впоследствии передают родственникам ушедшего.

«С точки зрения качества воды наше исследование не выявило никаких проблем со сбросом в канализацию», — отметила специалист по сточным водам Лиан Ланди.

Напомним, что проблема с захоронением тел возникла в западных государствах во время пандемии коронавируса. Муниципалитеты не справлялись с большим количеством тел и были вынуждены разрабатывать и внедрять новые методы.

В США предложили проводить водную кремацию в особых аппаратах, в которых тело в течение шести часов разрушается под воздействием тепла, щёлочи и воды.

Компания Recompose разработала так называемое «человеческое компостирование» — новый способ утилизации тел, при котором останки превращаются в почву.

В Гонконге было предложено создать плавучее кладбище под названием «Плавучая вечность», а в Норвегии задумались о создании многоэтажных колумбариев.