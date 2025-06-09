Перехваченное судно с Гретой Тунберг прибыло в Израиль

Перехваченное военно-морскими силами Израиля судно «Мадлен», на котором находится шведская активистка Грета Тунберг и другие пропалестинские общественные деятели, прибыло в израильский порт Ашдод. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP).

Всего на борту находится 12 человек и гуманитарная помощь. Корабль следовал в сектор Газа. Примерно в 20:45 по московскому времени он оказался в порту Израиля. После этого пассажиров депортируют на родину, заявлял представитель израильского кабмина Давид Менцер.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обязал Грету Тунберг и задержанных с ней на судне активистов смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он назвал это решение борьбой с антисемитскими взглядами членов судна.