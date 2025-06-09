Власти Грузии ужесточают правила пребывания иностранцев в стране

Грузинские власти ужесточают правила пребывания иностранных граждан в стране, в уголовный кодекс добавят новый вид наказания. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

«В уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок», — уточнил он.

Кроме того, в кодексе об административных правонарушениях также появится новый вид наказания для граждан других государств в виде выдворения и запрета на въезд в страну.

Мдинарадзе уточнил, что штрафы для иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Грузии, значительно увеличатся. При этом процедуру выдворения нелегалов из страны упростят.

3 июня стало известно, что грузинские власти хотят упростить получение вида на жительство (ВНЖ) для IT-специалистов. Кандидат должен будет представить справку о регистрации в стране малого бизнеса, а также данные, что он работает в сфере информационных технологий не менее двух лет. Кроме того, потребуется справка о годовом доходе, который должен превышать $25 тысяч.