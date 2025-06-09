Дуров высказался о своем задержании в интервью Такеру Карлсону

Предприниматель Павел Дуров, сооснователь Telegram, в беседе с известным американским журналистом Такером Карлсоном выразил надежду, что его арест во Франции не связан с его этническим происхождением. Об этом пишет ТАСС.

Карлсон заметил, что задержание американских бизнесменов Марка Цукерберга или Илона Маска в частной зоне аэропорта имени де Голля вызвало бы мировой резонанс.

«Но вас задержали — и все такие: «У него русская фамилия, наверное, все нормально», — иронично заметил журналист.

В ответ Дуров выразил надежду, что действия властей Франции не были связаны с его этнической принадлежностью.

Карлсон уточнил, что с высокой долей вероятности арест был обусловлен происхождением предпринимателя.

«Если так, то это действительно тревожно», — признал Дуров.

По его словам, власти России и ряда других стран не предпринимали попыток задержать его.

Напомним, что французские силовики задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (21:00 мск). Позже, после разбирательства, его отпустили под судебный контроль.