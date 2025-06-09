Губернатор Калифорнии отреагировал на призыв Трампа арестовать его

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал призыв президента США Дональда Трампа арестовать его «шагом к авторитаризму». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля США Тома Хомана арестовал бы Ньюсома за его действия во время беспорядков в Калифорнии. Американский президент назвал работу губернатора «ужасной» и «грубо некомпетентной».

«Трамп только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец — это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это — безошибочный шаг к авторитаризму», — отреагировал на это Ньюсом.

Напомним, что протесты в США вспыхнули на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции страны по выявлению нелегальных мигрантов. Акции продолжаются в стране уже три дня и периодически перерастают в беспорядки. Особенно острой ситуация остается в Лос-Анджелесе, куда Трампу пришлось направить две тысячи военнослужащих Нацгвардии, чтобы справиться с протестующими. При этом Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявили, что город мог справиться с беспорядками без федеральной помощи.