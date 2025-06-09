"Врата в ад": в Британии назвали главный страх из-за Украины
Британский журналист Джонни Миллер в соцсети X написал, что больше всего сейчас боится "украинизации Европы".
По его словам, под каждым европейским государством теперь "лежат врата в ад", которые готовы распахнуться и посеять хаос.
Миллер добавил, что для этого нужны лишь ряд плохих политических решений, троянский конь или иностранное вмешательство.
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Журналист подчеркнул, что это именно то, что произошло на Украине и предупредил, что британские и немецкие элиты пожертвуют всей Европой "ради своих жалких и извращенных амбиций".