Скончался автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

Английский писатель, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом в понедельник, 9 июня, газета The Guardian.

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— Форсайт привнес в свою художественную литературу репортерский взгляд, трансформировав жанр триллера серией романов, включая «День Шакала», «Одесское досье» и «Псы войны», — говорится в материале.

Фредерик Форсайт родился в 1938 году в городе Эшфорд в графстве Кен. Он трудился в качестве репортера агентства Reuters и работал в Париже, когда в 1961 году там произошла попытка покушения на президента Франции Шарля де Голля, поддержавшего независимость Алжира. Писатель использовал этот сюжет в качестве основы для одного из своих самых главных романов «День Шакала».

Форсайт также ездил в Восточную Германию, а позже стал работать в BBC. Уже в 1967 году его отправили готовить материалы о гражданской войне в Нигерии. Однако из-за обвинений в предвзятости он покинул редакцию и продолжил работать в Африке как внештатный репортер. Кроме того, писатель на протяжении более чем 20 лет работал на МИ-6.